La libreta azul de Leire Díez: el rastro de las cloacas del PSOE

Daniel Montero 04 JUN 2026 - 16:32h.

Leire Díez se reunió 30 veces con Santos Cerdán, según la UCO, pese a negar trabajar para el PSOE.

Leire Díez no logró ninguno de sus objetivos: lo único que ha logrado es crear un caso en el que ahora está imputada ella y altos cargos del PSOE

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En el sumario queda reflejado todo el rastro que fue dejando Leire Díez en sus investigaciones buscando pruebas para contrarrestar las acciones judiciales contra el PSOE. Y el rastro es amplísimo porque se reunió con fiscales, miembros de la Policía y de la Guardia Civil, miembros de la anterior cúpula de interior, imputados en diversos sumarios. Leire fue dejando un rastro tal que para no perderse iba anotando todo en una libreta azul que le servía para no perderse con tantas entrevistas y para luego reportar a Santos Cerdán de lo que hacía.

-Porque en el sumario queda claro que Santos Cerdán era su interlocutor en el partido. Según la UCO hay más de 30 reuniones con él, a pesar de que ambos negaron que trabajara para el partido, pero en una conversación que tiene con Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad en la época de Rajoy, Leire dice que la ha puesto el partido, incluso deja abierta la posibilidad de estar en contacto con el Gobierno diciendo que ella tiene las mejores interlocuciones de este mundo.

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"Por circunstancias de la vida a mí me ponen al frente de ver, de ver qué está pasando con todo esto de Villarejo. A ver, a mí me pone al frente el PSOE... me pone al frente un poco ¿Vale?

"Me lo estaba imaginando porque tú no estás en el Gobierno", le contesta Martínez

No, o sea, sí, sí, lo hago todo. Yo estoy ahí. No, obviamente yo tengo las mejores interlocuciones de este mundo, pero la mejor manera de hacer es no ser nada. Vamos a ver si conseguimos organizar este puzzle sin martillazos

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Pero hay otra realidad palpable. Pese a todos sus intentos no logró ninguno de sus objetivos: Iba prometiendo a los imputados pactos con la fiscalía que no salieron, buscaba trapos sucios de mandos policiales que no logró, trataba de frenar investigaciones judiciales y policiales sin conseguirlo. Y se puede decir que lo único que ha conseguido es crear un caso en el que ahora está imputada ella y altos cargos del PSOE y que amenaza la continuidad del Gobierno.