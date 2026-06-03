Daniel Montero 03 JUN 2026 - 21:01h.

El sumario del caso Leire recoge las supuestas presiones que recibe la UCO por parte de la dirección de la Guardia Civil.

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El sumario del caso Leire recoge las supuestas presiones que recibe la UCO por parte de la dirección de la Guardia Civil para que no fuera proactiva en la investigación del caso del hermano de Pedro Sánchez. Un agente denuncia que el Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil les dijo que se pusieran de perfil y que esperasen a instrucciones del juez. Algo que le pide presuntamente Leire Díez a la directora de la Guardia Civil.

Leire y Merdedes González se conocen desde 2022. En ese momento es cuando Leire tiene su teléfono. Las dos son militantes del PSOE y en 2024, según la investigación, Leyre le pide, según el sumario, directamente que influya para frenar las investigaciones que afectan al PSOE, que son controladas directamente por la UCO. Los informes reflejan tres reuniones cuyo objetivo era buscar hacer presión sobre los agentes.

En el sumario se refleja que se dieron instrucciones para dejar en nada los análisis de los correos en el caso del hermano de Sánchez

En ese encargo directo del DAO se pide que no sean proactivos en las investigaciones. Se abren informaciones reservadas contra los investigadores de la UCO que son siempre por supuestas filtraciones de mensajes que afectan al Gobierno. Son investigaciones por filtraciones excepcionales. Entre ellas se citan los mensajes de Abalos con Sánchez que publicó EL MUNDO. Un caso en el que el propio abogado de Ábalos le reconoce a Leire Díez que ha sido Ábalos quien los ha filtrado.

Y una cosa más. La directora de la Guardia Civil activó el borrado de mensajes de su teléfono en las conversaicones con Leire, y lo hizo en mayo de 2025. Así que la Guardia Civil no ha podido conocer el contenido de sus conversaciones con Leire Díez.