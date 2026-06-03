Daniel Montero 03 JUN 2026 - 15:35h.

El chófer pidió 15.000 euros para comprar un coche y Carmen pano 25.000 euros para la boda de su hija y un sueldo de 2.500 euros

Finalmente, ambos se echaron para atrás y mantuvieron su declaración en el juicio por recomendación de su abogado.

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La abogada de Koldo García asegura que nunca intentó comprar a Carmen Pano. Pero en el sumario aparece una versión completamente distinta. Este versión la mantienen dos personas. Una es Carmen Pano, la mujer que dijo llevar bolsas con dinero a la sede del PSOE y otra el chófer que compartió al menos uno de los envíos con ella.

Los dos mantienen que fue la abogada la que trató de contactar con ellos para ofrecerles cambiar su versión sobre las entregas de dinero para "salvar el culo a Koldo y Abalos", esto es literal, a cambio de dinero. Hay que recordar que en ese momento su testimonio había aparecido en la prensa, pero todavía no habían declarado en el juzgado, donde tenían que hacerlo el 18 de febrero de 2025.

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Según esta versión, les dijeron que pusieran precio y ellos lo hicieron. El chófer pidió 15.000 euros para comprar un coche y Carmen pano 25.000 euros para la boda de su hija y un sueldo de 2.500 euros que se suponía que era para pagar el aquiler.

Ellos cuentan que en el momento de negociar el dinero les puso el manos libres con una persona no identificada, un hombre de voz grave que, se supone, hablaba en representación del PSOE y el chófer habla en su declaración de que la abogada le dijo que si llegaban a un acuerdo tenían que cerrarlo después en detalle con Leire.

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Finalmente ambos mantuvieron su declaración en el juzgado. Se echaron para atrás. Dicen que su abogado les recomendó que no cogieran el dinero y que declarasen la verdad. Por su parte la abogada, que tiene la calificación de investigada en la causa, dice que todo es mentira.