El móvil del exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, un nuevo temor para Pedro Sánchez

Daniel Montero 09 JUN 2026 - 20:40h.

Juan Manuel Serrano fue jefe de Gabinete de Pedro Sánchez antes de llegar a Moncloa y expresidente de Correos hasta 2023.

La abogada de Koldo García asegura que nunca intentó comprar a Carmen Pano, pero el sumario dice lo contrario

Compartir







Hoy varios medios señalan al exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, como una de las personas clave que podría vincular presidente con el caso de las supuestas cloacas del PSOE. Hablamos de Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez antes de llegar a Moncloa y expresidente de Correos hasta 2023.

Los agentes le leyeron sus derechos como investigado el pasado 27 de mayo. Consideran que jugó un papel de intermediario y se incautaron de un elemento que puede ser clave: su teléfono móvil. En ese momento, la UCO le leyó sus derechos como investigado, pero se acogió a su derecho a declarar ante la Guardia Civil

Según el sumario del caso había más de 9.000 mensajes entre él y Leire Díez, pero hay que matizar que Leire fue trabajadora de Correos cuando él era presidente. Después, los agentes le dan un papel importante porque dicen que Juanma Serrano estuvo en la “génesis” de esta trama, en esa reunión de abril de 2024 tras los cinco días de reflexión. Leire le dijo a Serrano que el jefe les iba a poner un altar a lo que Serrano contesta que "a este hombre hay que ayudarle, se lo merece, pero se tiene que dejar".

Además consideran que tuvo un papel coordinador: y que Leire le informaba por ejemplo de las gestiones para intentar pactar con el comisario Villarejo.

Pero los mensajes entre Leire y Juanma Serrano que tiene que ver con eso estaban ya en el la causa. Los mensajes que conocemos estaban en el móvil de Leire Díez y legitimaron que la UCO pudiera clonar su teléfono persona. Ahora lo que harán los investigadores es buscar los mensajes que sobre esta trama intercambió Juanma Serrano con terceros. Y es ahí donde aparece la posibilidad de que haya mensajes con Pedro Sánchez o con otros líderes del PSOE