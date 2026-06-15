Horizonte 15 JUN 2026 - 01:04h.

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Con motivo del 80 cumpleaños de Donal Trump, ‘Horizonte’ emite un especial tras la emisión en abierto de ‘‘The Apprentice’, la película biográfica del actual presidente de Estados Unidos. Entre otros temas relacionados con el filme, el programa analiza la figura de Roy Cohn, el "despiadado" abogado que marcó los primeros pasos del mandatario en los negocios y la política.

El analista económico, Marc Vidal, hace hincapié en el que es considerado el mentor de Donald Trump: "La película va sobre la vida de Trump, pero, sin embargo, el argumento gira en torno de Roy Cohn", comienza diciendo antes de profundizar en esta figura y su influencia en la vida del presidente de Estados Unidos:

"Él le marca desde el principio algo que ahora esta en todas partes, pero que en ese momento no era así. Le dice que hay tres reglas: ataca siempre, niega que has perdido y tienes que crear tu propio relato y el tuyo es el bueno", explica Marc Vidal en la mesa de colaboradores de 'Horizonte'.

Tres reglas que, como señala el analista económico, "se replican en todas partes porque es la manera en la que se genera la política ahora". Para Marc Vidal, Roy Cohn fue quien puso en marcha esta manera de hacer política y su influencia resultó determinante en la construcción del personaje de Donald Trump.