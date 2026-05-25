Miguel Salazar Madrid, 25 MAY 2026 - 23:19h.

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Una de las aristas de la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es la forma en la que se defenderá judicialmente. El periodista Eduardo Inda avanza en 'Horizonte' lo que comenta en privado el exlíder socialista sobre su presunta inocencia.

"Su tesis es que estamos ante un complot", asegura el colaborador del programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez. Inda asegura que tuvo otro encuentro con Zapatero tras salir a la luz que el juez José Luis Calama le investiga como el líder de una presunta trama de tráfico de influencias. "He hablado con él en las últimas horas. Está como si no hubiera pasado nada", relata el periodista.

Las palabras de Zapatero a Inda: "No he hecho nada"

Su conversación tuvo lugar antes de salir a la luz el sumario del caso 'Plus Ultra' con el que se ha descubierto que Zapatero tenía guardadas más de un centenar de piezas de joyería en una caja fuerte de su despacho.

Eduardo Inda cita textualmente lo que le ha trasladado el expresidente del Gobierno. "'Me están haciendo 'una putada, vienen a por mí. No he hecho nada'", manifiesta el peridoista como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

El colaborador está convencido de que el hallazgo de las joyas "cambia todo". Recordemos que será el próximo 2 de junio cuando Zapatero podrá defenderse ante la Audiencia Nacional, ya que es el día en que le ha citado el juez Calama.