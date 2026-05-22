Horizonte Madrid, 22 MAY 2026 - 01:20h.

Estas son las conclusiones de Ana Reyes, experta en marketing, tras analizar una web hecha por las hijas de Zapatero

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En 'Horizonte' exponen los pantallazos de una página web de las hijas de Zapatero que pertenece a Inteligencia Prospectiva, una de las empresas que aparecen "pagando muy bien a Zapatero y a las hijas" en el auto de imputación al expresidente del Gobierno y que es "clave porque han recibido supuestamente mucho dinero".

Para analizar este proyecto y descubrir si cobran estas cantidades los expertos en Marketing Digital, el programa invita a Ana Reyes, catedrática con experiencia en proyectos que incluyen el desarrollo web para instituciones y más de 20 años de experiencia en este sector, para que diga sus conclusiones tras bucear por la página.

Las conclusiones de una experta sobre la web de las hijas de Zapatero

La experta ha visto que se trata de "una página sencilla" que "aparece en tres idiomas, lo cual puede implementar un poco el precio".

Y, tras hacerle una analítica de SEO para saber cómo posiciona en buscadores, descubre que "la página es correcta": "Funciona mejor en ordenador que en móvil y tiene un 65%".

Teniendo en cuenta todos estos factores, Ana Reyes haría un presupuesto que "no superaría los 3.000 o 4.000 euros incluyendo que pueda haber un intermediario que me haya recomendado y le tenga que dar una comisión". Además, "está hecha con una plantilla del Wordpress".

Por último, insiste: "A mi no me aceptarían un presupuesto por encima de 3.000 o 5.000 euros para esta web". Sin embargo, Carlos Cuesta asegura que "entre el año 2020 y el 2025 lo que pagó fueron 541.000 euros". Algo que corrobora su desarrolladora web, quien le dijo tras analizarla: "Ana, está fuera de mercado".