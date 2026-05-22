Horizonte Madrid, 22 MAY 2026 - 00:30h.

Bermejo opina sobre el bulo que sitúa el origen de la imputación a Zapatero en una entrevista a Aldama

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En 'Horizonte', Iker Jiménez recuerda cómo empezó el lunes "con un momento de incertidumbre donde incluso se mencionaba este programa por un total que además no recuperamos" pero que, tres días más tarde, tienen consigo y el cual puedes ver en el video dándole play.

Y es que algunos situaban el origen de la imputación de Zapatero en unas declaraciones que dio en una entrevista Víctor de Aldama para 'Horizonte'. Una información que desmintió el propio Iker Jiménez.

Momento en el que el presentador aprovecha para preguntarle a Ramón Bermejo, portavoz del empresario, su opinión sobre el tema.

La opinión de Ramón Bermejo sobre el tema

Ramón Bermejo considera "esto ya viene de antaño": "Es más, para que la Comisión Rogatoria tanto de la Confederación Helvética de Suiza como Francia estén detrás de este asunto por un movimiento de capitales que en su día se hacen y con una deriva que termina triangulándose en Panamá. Estas cosas suceden, pero si encima metes también al Departamento de Estado americano, cuidado".

Iker Jiménez le pregunta entonces si le sorprendió que muchos medios señalaran el origen en 'Manos Limpias' y su entrevista en el programa, a lo que él responde: "Sobre todo porque eso es como negar la mayor muchas veces. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero curiosamente no hay 'lawfare', no hay ningún tipo de bulo, ni fango del cual se han dicho muchas cosas sobre el tema de lo que estamos haciendo".

Además, considera que "hay algo que avala perfectamente": "Todos los datos y las investigaciones que la UDEF ha hecho a tenor de que quien sienta en el banquillo al señor Zapatero es la propia Fiscalía Anticorrupción, en base con dos Comisiones Rogatorias, una la francesa y otra la Suiza, y donde se ve claramente que hay un momento de movimientos financieros y económicos que corresponden a esta trama".

Lo que sí desveló Aldama en exclusiva en 'Horizonte'

A raíz de escuchar unas declaraciones en las que Zapatero desmiente una información sobre teléfonos desechables, Calabrés señala: "Eso lo contó en exclusiva Aldama 'Horizonte' en exclusiva". Descubre a qué se refiere el subdirector de 'El Español' dándole 'play' al video.