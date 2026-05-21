Horizonte Madrid, 21 MAY 2026 - 22:35h.

Tres días después de su imputación, Zapatero se ha derrumbado: Este es el motivo

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Después de que el doctor Cabrera hiciera una apreciación psiquiátrica sobre el diferente carácter entre Pedro Sánchez y Zapatero en 'Horizonte', Ketty Garat revela una información que le transmite el "entorno más cercano" del expresidente del Gobierno sobre su estado de ánimo: "Se ha desmoronado".

Una información que contaba en su medio, 'The objective', y que detalla en el plató del programa de Iker Jiménez y Carmen Porter.

El motivo por el que Zapatero se ha "desmoronado"

"Él ya está verdaderamente preocupado por la imputación de las hijas", revela la periodista. Razón por la cual "él hoy ya está mal, mucho peor que ayer", añade. Y es que "todo el mundo tiene un talón de Aquiles, una kriptonita, y suelen ser los familiares y normalmente los hijos", señala.

La cuestión es que, según apunta Ketty Garat, "esa es la parte en la que él se ha dado cuenta verdaderamente que la la trazabilidad del dinero no va a permitir que se libren".

"Lo que nos cuentan es que básicamente es imposible de sortear los 239.000 euros que vienen directamente de 'Análisis relevante', la empresa que cobra y que tiene servicios de consultoría global de Plus Ultra directamente y que es la sociedad instrumental a partir de la cual se canalizan los fondos eso", apunta. Por lo tanto, la periodista considera que "si las hijas de Zapatero no fueran las hijas de Zapatero, ya estarían imputadas, igual que Zapatero estaría seguramente en prisión".

Este es el motivo por el que Zapatero "no tiene nada que ver" con la persona que vimos en el video del lunes. De hecho, "su estado anímico está ya pinchado porque se da cuenta, una vez leído el auto varias veces, que es tan apabullante la cantidad de indicios contra él que no se libra".