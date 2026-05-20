Horizonte Madrid, 20 MAY 2026 - 23:40h.

Irene Tabera revela todos los detalles de su entrevista a Julio Martínez Martínez, el "lacayo" de Zapatero

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En 'Horizonte', su colaboradora Irene Tabera revela todos los detalles de su entrevista con Julio Martínez Martínez, conocido en el auto contra Zapatero como el "lacayo" del expresidente del Gobierno.

Esto fue lo que le dijo 'Julito' a Irene Tabera

Primero le confesaba cómo había evolucionado su relación con José Luis Rodríguez Zapatero: de la amistad a los negocios. Una amistad que pudo comprobar la propia UDEF pues cuando él es detenido en diciembre de 2025, los agentes "pueden ver cómo el Presidente le llama".

También le comenta cómo vivió su detención y le confiesa qué ha sentido al ver saltar la noticia de la imputación a Zapatero: "Él piensa que esto jamás le podía ocurrir a un presidente del Gobierno y que mucho menos el hecho de registrar su casa".

"Él pensaba que este marrón se lo iba a comer él solo", cuenta la periodista. Es más, 'Julito' le comentaba que en todo este tiempo Zapatero no lo había llamado: "Lo siente como una pérdida".

Y es que "él está pasando una situación anímica acreditada por partes médicos que él ha dado al Senado para intentar no comparecer", señala. "Una depresión bastante gorda", matiza la colaboradora ya que "está totalmente abatido por lo que ha pasado y pensaba que se iba a comer esto solo porque no pensaba que iba a escalar a Zapatero".

"Yo he visto una persona totalmente abatida como intentado disimular e intentando remontar", informa la periodista. Además, "es una persona muy ansiosa y obsesionada con lo que es su privacidad", señala. Razón por la que "a él le viene bastante grande estar dentro del foco mediático".

Sin embargo, Irene Tabera intuye que ahora que tiene incluso riesgo de cárcel "a lo mejor se atreve hablar". Una intuición que surge a raíz de un comentario que le hizo y que puedes descubrir dándole play al video.