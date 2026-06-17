La actriz asegura haber puesto todos los medios para declarar por videollamada y responde en redes sociales

El juez ordena la detención de Elisa Mouliaá ante su tercer plantón en el caso de injurias y calumnias contra Iñigo Errejón

Compartir







Yurena Carrillo, abogada de Elisa Mouliaá en el caso de injurias y calumnias contra Iñigo Errejón, ha conectado en directo con Nacho Abad para explicar cuál es la postura de su defendida y comentar la reacción en redes sociales de su defendida desde Dubái.

Yurena Carillo ha vuelto a explicar en ‘En boca de todos’ que habían conocido la orden de detención de su defendida por los medios de comunicación: “Lo sabe porque nos enteramos ayer por la prensa, es recurrible, pero pueden ser capaz de ejecutar la orden sin ser firme”, ha explicado que van a recurrir la decisión judicial y que no se puede olvidar que: “Le asiste la presunción de inocencia como a todo el mundo”.

Nacho Abad ha querido saber qué le parecían las reacciones en redes sociales de la actriz tras conocer la orden de detención que había ejecutado el juez Zamarriego y concretamente, a qué se refería con las siglas “ASPM”, pero la letrada se ha mostrado prudente: “Habría que preguntarle a Elisa, el lenguaje español es muy rico. En cualquier caso, si lo ha dicho, la defiendo…”.

Elisa Mouliaá no dudaba en responder en redes sociales a la decisión del juez: "Tenía un contrato de trabajo acreditado. Ofrecí declarar por videollamada. Cancelé mi jornada para estar disponible. El juez lo rechazó. Y mi abogada se entera por la prensa antes que por el juzgado de una orden de detención. No es Justicia cuando los titulares llegan antes que las notificaciones. ¿Cómo se llama eso? Yo lo llamo una gravísima vulneración de mis garantías. Pero es PREVARICACIÓN con todas las letras. El socialismo se está convirtiendo en FASCISMO y España cada vez da más miedo. Volvamos al 15M, exijamos separación de poderes y rompamos este bipartidismo machista y casposo que lo TRITURA todo".