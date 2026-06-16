La actriz será detenida nada más regresar a nuestro país de su viaje por trabajo en Dubái

Elisa Mouliaá da plantón por tercera vez al juez: “Declararé por videollamada si hay cobertura”

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Tras negarse por tercera vez a comparecer ante el juez sobre las presuntas injurias y calumnias contra Iñigo Errejón, el juez Zamarriego acaba de lanzar una orden de detención contra la actriz, quién actualmente se encuentra fuera de España por motivos laborales.

Nacho Abad ha llamado inmediatamente a Elisa Mouliaá para conocer su primera reacción al saber que nada más poner un pie en nuestro país será detenido por haberse negado hasta en tres ocasiones a presentarse ante el juez para declarar por la querella que le interpuso Iñigo Errejón por supuesta injurias y calumnias.

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Según informó ‘En boca de todos’, la actriz estaba dispuesta a declarar por videollamada desde una zona del Mar Rojo, lugar en el que se encuentra realizando un trabajo que habría firmado antes de recibir la citación judicial, pero el juez declinó su ofrecimiento y la defensa del político solicitó una orden de busca y captura.

Yurena Carrillo, abogada de Mouliaá en el caso: “Yo llamo mujeres que llaman a la policía porque les pegan y acaban detenidas”

Yurena Carrillo, la letrada que lleva el caso de Elisa Mouliaá por el que acaba de recibir una orden de detención por negarse a comparecer ante el juez, ha explicado en ‘En boca de todos’ que no tiene constancia de la decisión judicial y que se acaban de enterar por los medios de comunicación.

Una decisión que ha comunicado vía WhatsApp a su defendida: “Lo acaba de saber, pero yo no tengo el decreto, no me lo han comunicado”. Eso sí, ha dejado claro que no la sorprende: “Yo llamo mujeres que llaman a la policía porque les pegan y acaban detenidas” y que si su defendida está de acuerdo: “Lo voy a recurrir y voy a hablar con Elisa a ver qué quiere hacer… No es la primera vez que me pasa algo así”.

Nacho Abad le ha adelantado que la actriz podría regresar a España el próximo mes: “Me dice José Santiago que vuelve a finales de julio” y Yurena le ha confirmado que había denunciado el abuso institucional el pasado sábado: “Me siento muy perjudicada por el mal funcionamiento de la justicia”.

Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá: “Es impactante que una persona denuncie y acabe detenida”

Alfredo Arrién, abogado de Elisa Mouliaá en la causa de agresión sexual contra Iñigo Errejón, ha conectado en directo con Nacho Abad para explicar que no se puso de acuerdo con su defendida en esta querella y que por eso decidió contratar los servicios de la letrada Yurena Carrillo: “Nosotros somos profesionales del derecho, ellos tienen otra opinión y en ocasiones son difíciles de entender”.

Respecto a las consecuencias que está orden de detención puede tener en su denuncia por agresión sexual contra Iñigo Errejón, Arrién ha explicado que no es bueno: “El efecto que puede tener sobre el proceso que yo llevo, puedo suponer un giro importante en el relato de la historia… Se puede llegar a tener hasta la foto de ella detenida en el aeropuerto… Un procedimiento no puede influir en el otro, pero sí en el relato, a nivel televisivo… Es impactante que una persona denuncie y acabe detenida”.

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