Miguel Salazar Madrid, 17 JUN 2026 - 02:41h.

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Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, se encuentra "tranquila" y con ganas de ir "a declarar como testigo" para enfrentarse a las preguntas del juez Pedraz por el 'caso Leire' el próximo 10 de julio.

Así lo hemos podido saber en exclusiva en el programa 'Código 10' después de que publicásemos una serie de mensjaes entre Narbona y la supuesta fontanera socialista que ponen sobre la mesa la afinidad que existía entre ambas.'Vente a comer el viernes con nosotros a la Magdalena, ok?', le dijo a Díez en julio de 2021.

Narbona, "atónita" cuando supo del presunto entramado criminal liderado por Díez

En un auto, el juez Pedraz detalla que la exmilitante socialista le escribió a Narbona el mismo día en que Pedro Sánchez lanzaba la carta a la ciudadanía tras la imputación de Begoña Gómez. En esos mensajes Díez le hace saber que quiere "reconducir" los ataques al presidente.

"Narbona lo que nos dice es que conoce a Leire desde hace mucho tiempo, pero cuando supo que Leire se veía involucrada en una presunta trama cirminal, se quedó atónita", traslada el reportero del programa Iñaki Ainciburu.