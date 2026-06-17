"Preocupación" y "perplejidad" en Jucil tras desvincularse la directora de la Guardia Civil del 'caso Leire': "Solicitamos transparencia"

Miguel Salazar Madrid, 17 JUN 2026 - 01:59h.

Compartir







Desde la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) han compartido en 'Código 10' su "preplejidad" y "preocupación" tras declarar Mercedes González, la directora del instituto armado, en la Comisión de Interior del Senado.

González lo niega todo. "Nunca jamás", repetía constantemente cuando decía que no se había reunido con Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE. Pese a que la UCO certifica que hubo hasta "tres" encuentros entre ambas, la directora de la Guardia Civil matiza y dice que se tomó "dos cafés" con ella.

Jucil pide personarse como acusación popular en el caso

Mila Cívico es portavoz de Jucil. En 'Código 10' ha compartido cómo se sienten en la asociación. "Nos hemos personado como acusación popular para que haya transparencia y que se escalrezca todo. No podemos hacer juicios de valor", expresa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Desde Jucil han hecho un llamamiento en el programa de Cuatro en una situación difícil a nivel judicial. "Solicitamos transparencia, que el máximo responsable de la Guardia Civiil sea cristalino a la hora de manifestarse", comparten.