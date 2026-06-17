Miguel Salazar Madrid, 17 JUN 2026 - 00:33h.

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Miguel Sebastián, exministro de Industria durante los años 2008 y 2011, ha hecho unas llamativas revelaciones cuando todos los ojos miran a José Luis Rodríguez Zapatero por sus presuntas maniobras en el rescate de 'Plus Ultra'.

El hallazgo de las joyas en el despacho del expresidente del Gobierno han generado multitud de teorías y conspiraciones. Se calcula que están valoradas en 1,3 millones de euros. Sebastián ha dado a conocer una curiosa afirmación en este sentido.

Lo que piensa Susana Díaz de las declaraciones del exministro de Zapatero

Dice que eran "habituales" los "regalos de cortesía" en viajes oficiales. La expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha opinado sobre sus declaraciones en 'Código 10' y ha mostrado su desencanto con ellas. "Las declaraciones de Miguel Sebastián creo que son desafortunadas, echan una mancha de aceite en toda la política", comparte Díaz como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Además, la socialista cree que da alas a la ultraderecha en un momento judicial crítico para el PSOE. "Y al final, fascistas como el que acabamso de escuchar se frotan las manos y no tienen que hablar de los suyos porque todos resultan ser iguales", dice refiriéndose a Jorge Buxadé (Vox).