Xavier G. Albiol mantiene su opinión sobre un delincuente inmigrante de Badalona: “Escoria humana”

Pablo Fernández ante el calificativo de Albiol: “Eres un racista”

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Tras publicar en sus redes sociales la fotografía de un hombre detenido por agredir a una persona mayor en Badalona con el texto: “Esta escoria humana que ha venido de Marruecos ha dado un tirón a una señora de 81 años”, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, ha mantenido su afirmación en directo en ‘En boca de todos’ y se ha enfrentado al calificativo de “Eres un racista”, de Pablo Fernández.

“Creo que una persona que pega un tirón a una señora de 81 años se merece al menos ese calificativo”, ha asegurado Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, cuando Nacho Abad le ha mostrado su publicación en redes sociales. Mientras el alcalde popular estaba explicando su opinión, Pablo Fernández ha sacado un cartelito calificándole de racista: “Albiol eres un racista, lo que hace en su ayuntamiento es racismo institucional”.

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Xavier Albiol se ha molestado muchísimo y le ha dicho que se estaba equivocando: “Se va a comer sus palabras y su pizarra porque si vais a mi Instagram, cuando se ha detenido a una persona española que ha cometido este tipo de delito”. Argumento que no ha convencido al portavoz de Podemos: “Es un racista porque ha dejado en la puñetera calle, en invierno, lloviendo, a decenas de inmigrantes…”.

Recordemos que hace meses, el alcalde realizó la desokupación de cientos de personas del centro B9, un desalojo que según el alcalde: “La jueza ha dicho que la desokupación se llevó a cabo de acuerdo con la legislación… Que para ganarte la vida tengas que hacer estas payasadas, me parece lamentable…”.

Indignado ante el calificativo de Albiol, Fernández le ha dejado claro que no iba permitir que le llamara “payaso”: “Yo vengo aquí gratis, infórmate porque estás haciendo el ridículo… Yo me gano la vida haciendo política… Prefiero que no me vote nadie a ser un racista”.

El alcalde de Badalona ha intentado explicar que a él le gustan los inmigrantes que vienen a nuestro país a trabajar, pero que, si un inmigrante delinque hasta en tres ocasiones, esa persona ya no debería estar en nuestro país.

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