Encuentran una posible mancha de semen en la ropa interior de logopeda asesinado en Valencia

La investigación no ha encontrado material pedófilo en el teléfono móvil del logopeda asesinado

La reacción de Elisa Mouliaá a su orden de detención: “Que ordene detener ASPM”

Compartir







Los agentes encuentran una posible mancha de semen en la ropa interior del logopeda asesinado en Valencia a manos del padre de un niño de dos años al que estaba tratando y confirman no haber encontrado material pedófilo en su teléfono móvil.

En directo desde Valencia, Tatiana Márquez, reportera de ‘En boca de todos’, nos ha dado la última hora sobre la investigación del asesinato del logopeda, al que supuestamente, el agresor encontró en actitud sospechosa con su hijo de dos años. Según su confesión, el padre de 25 años salió de la consulta a fumar y al regresar sin previo aviso, se encontró con el menor sin el pañal puesto y al logopeda en una actitud sospechosa.

Ante la falta de cámaras y testigos, los investigadores mantienen varias hipótesis: una en la que sí habría abusado del menor y otra en la que no. Lo único que está claro es que algo pasó y por eso, han mandado a David, el padre del menor a prisión provisional comunicada y sin fianza, por lo que permanecerá en la prisión de Picassent hasta que se celebre el juicio.

Los restos biológicos encontrados, no se ha confirmado que fueran semen, podría tratarse de orina o de semen de las horas previas a que ocurriera el suceso tal y cómo narra el padre. Las dos familias están muy afectadas y ninguna de las partes ha querido dar ningún tipo de declaración.

La investigación continúa abierta. Los vecinos se han mostrado muy extrañados con la noticia y la policía no ha encontrado material pedófilo en el registro de su teléfono móvil.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ