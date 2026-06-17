El abogado de ‘Hazte Oír’ valora la comparecencia de Zapatero: “Ha sido una tomadura de pelo”

La declaración de Zapatero ante el juez desata críticas de la acusación, que cuestiona su estrategia y credibilidad

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José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional haber influido para que se concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El expresidente del Gobierno ha defendido su inocencia en su comparecencia como investigado por los cuatro delitos que se le imputan.

'Todo es mentira' ha hablado en directo con Javier Pérez Roldán, abogado de 'Hazte Oír' y acusación particular en este caso, quien ha valorado la declaración del expresidente: "Ha sido una tomadura de pelo. El ofrecimiento voluntario a que se investiguen las propiedades y las sociedades que pueda tener, cuando en todos los países occidentales la investigación la realizan los jueces sin el consentimiento del investigado".

Javier Pérez Roldán, abogado de 'Hazte Oír': "Ha defraudado a los suyos desde el momento en que se ha negado a contestar al Ministerio Fiscal"

Además, ha añadido: "También es una tomadura de pelo que el expresidente del Gobierno se niegue a responder al Ministerio Fiscal, que defiende la legalidad, y diga que no tiene nada que ocultar y que no va a defraudar a los suyos, pues ya ha defraudado a los suyos desde el momento en que se ha negado a contestar al Ministerio Fiscal".

Javier Pérez también ha comentado las expectativas que tenía sobre la comparecencia de Zapatero: "Nos esperábamos que respondiera a las preguntas del fiscal, sinceramente. A las acusaciones no, porque no lo suele hacer. Pero que responda al juez y no responda al Ministerio Fiscal, además, desde el punto de vista estratégico, no tiene ningún sentido".