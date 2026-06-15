Margallo critica el pacto del PSOE y Sumar para despenalizar las injurias a la Corona: “Me parece fatal”

PSOE y Sumar pactan despenalizar las injurias a la Corona, los símbolos del Estado y las ofensas religiosas

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El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para la despenalización de dos delitos: las injurias a la Corona y las ofensas a los sentimientos religiosos. El pacto contempla la supresión de los delitos de injurias y calumnias a la Corona y a otras instituciones del Estado, como el Gobierno de España, el Tribunal Supremo o los tribunales superiores de justicia. Asimismo, se propone despenalizar el uso de la imagen de la familia real, los ultrajes a España y a sus símbolos, así como las ofensas a los sentimientos religiosos.

Durante su intervención en 'Todo es mentira', Tesh Sidi defiende el acuerdo como una medida a favor de la libertad de expresión: “Me parece una buena noticia para la democracia de este país, porque tanto el sindicalismo como quienes han reclamado derechos en protestas han acabado muchas veces en la cárcel. Defiende la libertad de expresión es, además, una deuda histórica reclamada por muchísimos partidos políticos”.

Margallo: "Ofender los sentimientos religiosos, sean de la religión que sean, me parece inaceptable”

Por el contrario, Margallo criticó duramente la decisión: “Me parece fatal. Desde la Ilustración, la tolerancia y el respeto son uno de los emblemas de las democracias liberales. Ofender los sentimientos religiosos, sean de la religión que sean, me parece inaceptable”.

Además, añadió que las injurias a los símbolos nacionales deberían seguir siendo delito: “No respetar ni castigar las injurias a los símbolos de la patria me parece un error, tiene que ser un delito. Todos los países deben respetar los símbolos que son de todos”.