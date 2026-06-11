600 cantantes fueron desalojados de la Sagrada Familia por intentar exhibir esteladas ante el Papa

Ponte al día de la actualidad nacional con los programas completos de 'Todo es mentira' en Mediaset Infinity

Compartir







Alrededor de 600 cantantes del coro fueron expulsados de la Sagrada Familia por querer exhibir esteladas ante el Papa en su visita a Barcelona. Un suceso que 'Todo es mentira' se encontraba comentando con Pilar Rahola cuando Sigfrid Quer Riera, miembro del coro, ha entrado por teléfono en el programa para explicar con todo lujo de detalles lo sucedido.

Así vivieron el desalojo los cantantes del coro expulsados

Según cuenta el entrevistado, la Policía detectó unos mensajes dentro de las carpetas de los cantantes por lo que "durante los cantos empezaron a subir vestidos de paisanos": "Se nos colocaron a un palmo. Era una cosa muy incómoda".

Sin embargo, fueron expulsados mientras interpretaban la última canción deteniendo al director: "Fue un desalojo que nosotros creíamos que era normal". De hecho, les invitaron a salir "tranquilamente", asegura. Pero se dieron cuenta que ese desalojo no estaba dentro de la planificación cuando se vieron en la calle "sin ninguna explicación" en vez de en la bendición.

Sigfrid asegura que no cree que este plan estuviera orquestado por la mayoría: "Sí que había alguien repartiendo partituras con esteladas discretamente pero no era una cosa organizada". No obstante, "no distinguieron a nadie" a la hora de ser expulsados.

A día de hoy, no han tenido ninguna explicación al respecto, solo por parte de la Sagrada Familia quien les ha asegurado que esa parte no estaba prevista. Él, por su parte, confiesa: "Me siento sacado como un perro por la parte de atrás". En cuanto al tratamiento de la Policía, señala: "Cantar con un policía a un palmo no te hace gracia".