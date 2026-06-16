Esperanza Aguirre explica que fue víctima de Villarejo, al que atribuye actuaciones dirigidas contra ella

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Villarejo ha solicitado al juez Pedraz personarse como perjudicado en el ‘caso Leire Díez’. Además, ha pedido que se requiera a 'Todo es mentira’ la entrega de las intervenciones emitidas desde mayo de 2025 relacionadas con personas vinculadas a dicho caso.

Al tratar este tema, Esperanza Aguirre ha recordado que ella también fue víctima de Villarejo. Según ha explicado, “la famosa tarde que paré en un carril bus para sacar dinero de un cajero” derivó en un procedimiento del que finalmente fue exonerada, aunque posteriormente fue recurrido por una asociación llamada Transparencia y Justicia.

Aguirre ha explicado que, tras indagar, descubrió que detrás de esa iniciativa había un abogado vinculado a Villarejo. Además, ha añadido: “Me llama el decano de los juzgados de Plaza de Castilla y me dice que el presidente de Transparencia y Justicia quería hablar conmigo. Me dice que le han dado orden en Moncloa para darme un susto. No me lo creí entonces, ahora me lo creo un poco más.”

Audios de Villarejo y Cospedal: "Está dando mucho por saco"

Asimismo, ha señalado la existencia de audios en los que Villarejo y María Dolores de Cospedal la criticaban. En una de esas conversaciones se escuchan comentarios como: “Está dando mucho por saco, ha metido lo de UPyD hasta en la sopa. Nos dejó tirados en la Comunidad de Madrid y nos ha dejado un papelón con los hospitales”. A lo que, según esos audios, Cospedal añadía: “Yo a los enemigos no los premio porque te volverán a apuñalar”.

Por su parte, Aguirre ha explicado que, al enviarle esas grabaciones a Cospedal, esta negó su autenticidad: “No reconozco absolutamente nada de esta conversación. Ni es mi forma de hablar, ni he dicho ni pensado lo de UPyD. No sé a qué se refiere con lo de que nos ha dejado tirados”.