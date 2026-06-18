Hallan un cadáver en un congelador al acudir a una denuncia por agresión sexual

Una joven de 20 años denuncia al hombre para el que trabajaba por agresión sexual y amenazas

Encuentran una posible mancha de semen en la ropa interior de logopeda asesinado en Valencia

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Una joven de 20 años denuncia al hombre para el que trabajaba limpiando su casa por agresión sexual y amenazas, y cuando los agentes acuden al domicilio, se encuentran el cadáver de un anciano en el congelador. El presunto agresor sexual y supuesto sobrino del anciano ha sido detenido en Peñíscola en casa de su madre.

Los agentes de policía acuden a una vivienda de Castellón en busca de un joven que ha sido denunciado por la joven que trabaja en su casa por una presunta agresión sexual y una agresión física. En el lugar de los hechos no encuentran al demandado, pero la casualidad los lleva a encontrar el cadáver de un hombre de avanzada edad en el interior de un congelador.

Se sospecha que el cadáver puede pertenecer al tío del detenido, quién fue localizado a una hora de Castellón, en la casa de su madre en Peñíscola. Fabiola Etayo, reportera de ‘En boca de todos’ se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer los detalles de la investigación, pero los vecinos aseguran no conocer ni al joven ni al fallecido. Podría tratarse de un piso alquilado desde hace tan solo unos ocho meses.

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