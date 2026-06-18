Muestra en exclusiva en ‘En boca de todos’ las imágenes de los sicarios entrando en su taller: “Salí un minuto antes”

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Tras meses de conversación y pánico, Saúl, víctima y exmiembro de ‘Los Rochos’, el clan de la droga más peligroso de Extremadura, se ha atrevido a dar la cara y denunciar en ‘En boca de todos’ las amenazas de muerte que no para de recibir. Según ha explicado, le han robado 9 millones de euros y lleva un mes con un sicario pegado a él.

José María Fernández, reportero de ‘En boca de todos’, ha hablado en directo con Saúl, un joven que fue miembro del clan de ‘Los Rochos’ y que ahora asegura estar amenazado de muerte por el mayor clan de droga de Extremadura: “Me van a matar, me robaron 9 millones de euros y no paran de mandarme sicarios…

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Saúl ha roto su silencio y ha mostrado las imágenes de seguridad de taller, en las que se ve a hombres con gafas y sombreros, y armados con metralletas. Son sicarios y presuntamente mandados por el clan de ‘Los Rochos’, el clan de la droga más peligroso de Extremadura. Asegura que en las últimas semanas ha sido víctima de robos, amenazas y extorsión por parte del clan. Un clan conocido por la justicia y al que hemos visto en tiroteos, relacionados con alijos de cocaína incautados por la policía, ante el juez y escondidos…

Al parecer, a Saúl le tocó el cupón del Día de la Madre y los miembros del clan le hicieron repartir el premio a la fuerza. Algo que denunció y que le podría costar la vida: “Hace una semana por redes sociales, me han dicho que sí a sí, me van a asesinar…”. Según ha explicado, él perteneció al clan casi obligado: “Les hice un favor que era de 15 días y me tocó quedarme con ellos cuatro años y medio, me ha tocado el cupón del Día de la Madre y me han robado el cupón… Me están amenazando y la justicia no me está haciendo caso… Llevo mes y medio con un sicario detrás, tengo pruebas, se lo he enseñado y nadie hace nada…”.

Nacho Abad ha querido saber cuánto dinero ganó y qué fue lo que pasó: “Me tocan 17 millones de euros, me corresponden 13 y ellos me roban nueve millones doscientos mil euros… Yo me quedo con cuatro millones… Encima que me roban, me quieren matar con mi propio dinero”. Saúl asegura que no quiere que le reconozcan fuera de Badajoz y que la justicia no está haciendo nada para defenderle: “Tuve que cometer una locura para que el juez me escuchara… Tuve que ir con un arma que no funciona para que me escuchara… Me han intentado tirotear tres veces y una a mi hermano que le han tiroteado la casa… Me libré por un minuto de los sicarios… No voy a decir que la policía esté comprada, pero hay corrupción… En comisaría entras por un robo y te quedas detenido. Yo denuncio un robo con extorsión y a la hora salen por la puerta”.

Ha roto su silencio: “Por si me matan que se quede grabado. Ya me queda poco, el jueves pasado tenía al sicario detrás de mí. Tengo fotos de un colombiano que lleva detrás de mí un mes…”.

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