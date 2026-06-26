El negocio muy español de Bertín Osborne: “Las cosas bien hechas, las cosas a derechas”

El cantante desata la polémica con su sentimiento patriótico y su defensa del país

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El cantante y presentador Bertín Osborne acaba de presentar su nuevo proyecto empresarial, una compañía de telefonía 100% española, fundada por socios españoles, con personal únicamente de nacionalidad española y que responde al nombre de ‘Española de telefonía’.

Orgullo de ser español, se su bandera y de comenzar una nueva etapa empresarial formada 100% por personal y recursos españoles, Bertín Osborne ha presentado su nuevo proyecto empresarial, una compañía telefónica que igual que las aceitunas, responde al nombre ‘Española de telefonía’.

Una empresa que según ha explicado el cantante tiene la bandera española en su logo, da trabajo únicamente a españoles y cuenta solo con socios de la misma nacionalidad. Se trataría de una compañía telefónica con servicio nacional y que cuenta con un servicio al cliente únicamente formado por españoles.

‘Española de telefonía’ lleva muy poco en funcionamiento, pero ya ha despertado la polémica y ha sido denunciada por asociaciones de consumidores como FACUA.

Tras conocer la noticia, Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha recordado que Bertín Osborne aparecía en la lista de morosos y que contaba con una deuda a Hacienda de 865.000€: “Es el patriotismo de pulsera y bandera, pero de no pagar Hacienda… Estuvo muchos años tributando en Panamá”.

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