El hijo de José Luis Ábalos enumera los errores de su padre e insiste en la defensa de su inocencia

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Los errores de su padre, la denuncia de la filtración de sus datos personales, la falta de admisión de pruebas durante el juicio, las constantes críticas… Víctor Ábalos hace autocritica, defiende en ‘En boca de todos’ la inocencia de su padre y denuncia una vez más el trato recibido por el exministro de Fomento.

“Mi padre no ha hecho nada para acabar dónde ha acabado… Autocrítica, claro que la hay… Mi padre no debería haber sido tan confiado, a la hora de elegir a su equipo, error, son los que le han matado. Ayudar a compañeros a progresar, ayudar a gente que no se le merecía, error… La filtración de datos, con mi padre se ha hecho desde el minuto uno… Comunicaciones, fotografías de sus dispositivos, dirección, número de teléfono… Si de mi padre solo se ha hablado de la vida privada… Mi correo electrónico también, mi dirección, los nombres de mis familiares también…”.

Nacho Abad ha estado de acuerdo con él en que deberían haber espulgado la parte personal, pero que había datos que se habían mostrado por su supuesta malversación de fondos públicos, algo que Víctor no ha admitido: “No está acreditado la malversación de fondos, está condenado… Todo lo que no tiene que ver con la causa no se puede sacar, matas la vida de una persona… Se le dijo que no se le devolvían los dispositivos móviles porque se tenía que hacer un espulgado para que no se le pudiera dañar su reputación y se han hecho seriales en medios como ‘El Español’…”.

Molesto porque nadie parece escuchar sus argumentos en la defensa de su padre, el hijo de José Luis Ábalos ha explicado que: “Hay que entender tres cosas, no pacta porque sigue defendiendo su inocencia… Ahora estamos en la indefensión de mi padre, no estamos denunciando ‘law fare’ ni nada parecido… Solo son reproches, somos los más tontos de este país… No se pone el foco en las pruebas, solo en lo personal… ¿Ves normal que no han admitido ni una prueba ni un solo informe?”.

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Asegurando que ya no sabe si son amigos o es solo un periodista que ha hablado en varias ocasiones con él, Leopoldo Bernabeú a hecho público un audio que le ha enviado Koldo en el que le da las gracias por mostrarse contrario a su condena, pero en el que le pide que hable bien de su abogada y niega que Begoña Gómez tenga cuentas bancarias en República dominicana.

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