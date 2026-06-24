El alcalde de Madrid se ha mostrado muy crítico ante la comparecencia del presidente del Gobierno tras la condena a 24 años de prisión al que era su mano derecha, José Luis Ábalos

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José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha concedido una entrevista a Nacho Abad en ‘En boca de todos’ tan solo unos minutos después de que Pedro Sánchez compareciera en el Congreso de los Diputados, con la que se ha mostrado muy crítico.

El alcalde de Madrid ha comenzado su comparecencia en ‘En boca de todos’, dándole a Nacho Abad la enhorabuena por el premio que le ha concedido la policía Municipal de Madrid por su labor contra el crimen.

El presentador ha querido saber qué le había parecido la comparecencia de Pedro Sánchez y el gran aplauso de su bancada: “Han aplaudido igual que aplaudieron a José Luis Ábalos, han aplaudido a un presidente que su línea de defensa es decir que no sabía nada… O forma parte de esa línea de corrupción o no se entera de nada y es incompetente…”.

Ante los principios de la izquierda de Gabriel Rufián, Almeida ha demostrado que la derecha también presume de los suyos: “Cuando nosotros tuvimos la pérdida de votos que sufrimos fue por la pérdida de fe y confianza en el Partido Popular… En la izquierda prima más la lealtad a las siglas que la honestidad y la verdad. No entiendo quién puede seguir votando a Pedro Sánchez… La izquierda tiene más aguante para la corrupción… Falsa superioridad moral”.

Respecto a la aparición del nombre de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en cualquier intervención de izquierdas, Martínez-Almeida alude a una cuestión de supervivencia y una especial “ojeriza”: “La supervivencia para ellos está por encima de la dignidad y se agarran a cualquier tipo de recurso… La tienen una ojeriza especial…”. Momento que ha aprovechado para recordar que Pedro Sánchez parece no enterarse de nada: “¿De qué se entera el presidente del Gobierno?”.

Nacho Aba le ha explicado que hay un rumor de que Pedro Sánchez quiere presentar unos presupuestos muy sociales, que sabe que no van a aprobar, con los que queda bien con el votante y en ese momento convocar elecciones en febrero o marzo: “Cualquiera puede ser la excusa, esto ya lo hizo en 2019… Sea cuál sea la excusa, sea cuál sea la fecha electoral, los españoles estamos preparados para poner fin a un gobierno corrupto… La mejor forma de proteger a las personas humildes es no robar a mansalva y tener dinero para las ayudas públicas…”, ha asegurado el alcalde madrileño.

Martínez-Almeida tiene la sensación de que el presidente del Gobierno quiere agotar a la oposición: “Él lo hace para desmoralizarnos, caiga lo que caiga, aquí estoy yo, te pongo la cara divertida” y ante esta postura, apuesta por tomárselo con humor: “Lo que hay que hacer es reírse, es un monologuista del club de la comedia, no va a conseguir, con ese personaje de cartón piedra que tiene, desmoralizarnos aún más… Está acabado y por mucho truco que saque no va a ganar…”.

Ante la sugerencia de Sánchez a Alberto Núñez Feijoó de utilizar crema si navega en chate este verano, Almeida ha sido contundente: “Lo ha dicho hoy que su padrino político está imputado por una trama de contrabando… Es un personaje que es casi peripatético, tiene que acudir a esto porque está desesperado… Contigo no vamos a caer en el desánimo, vamos a reírnos de ver cómo te agarras a lo que sea… Habla de cremas de sol y no nos ha hablado de Leire”.