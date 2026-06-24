Víctor Ábalos abandona la conexión en 'Código 10' tras un cara a cara con Claudia Montes: "No vuelvas a nombrar a mi padre"
El hijo de Ábalos y Miss Asturias tienen un fuerte desencuentro tras el fallo del Supremo contra el exministro
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'Código 10', en Mediaset Infinity
Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, ha protagonizado un fuerte cara a cara con Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias. Esta última ha asegurado en múltiples entrevistas que mantuvo una relación sentimental con el exministro de Transportes.
Sin embargo, su hijo ha estallado al escucharla ya que piensa que sus declaraciones son "oportunistas". "No vuelvas a nombrar a mi padre, no tienes nada que ver", le traslada en 'Código 10'.
El desencuentro
Víctor Ábalos contaba que su padre recibió al abogado de Claudia Montes en Soto del Real. Este le trasladó que la ex Miss Asturias quería verle, aunque Montes lo niega rotundamente.
"No soy una niñata", le decía entre otras cosas al hijo de Ábalos, que le pedía que no diese declaraciones sobre la vida de su padre. Después de avisarse mutuamente de que van a interponerse "demandas", Víctor Ábalos decidía abandonar la conexión en el programa de Cuatro visiblemente enfadado.