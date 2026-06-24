Código 10 Madrid, 24 JUN 2026 - 01:48h.

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Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos, ha protagonizado un fuerte cara a cara con Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias. Esta última ha asegurado en múltiples entrevistas que mantuvo una relación sentimental con el exministro de Transportes.

Sin embargo, su hijo ha estallado al escucharla ya que piensa que sus declaraciones son "oportunistas". "No vuelvas a nombrar a mi padre, no tienes nada que ver", le traslada en 'Código 10'.

El desencuentro

Víctor Ábalos contaba que su padre recibió al abogado de Claudia Montes en Soto del Real. Este le trasladó que la ex Miss Asturias quería verle, aunque Montes lo niega rotundamente.

"No soy una niñata", le decía entre otras cosas al hijo de Ábalos, que le pedía que no diese declaraciones sobre la vida de su padre. Después de avisarse mutuamente de que van a interponerse "demandas", Víctor Ábalos decidía abandonar la conexión en el programa de Cuatro visiblemente enfadado.