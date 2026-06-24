Miguel Salazar Madrid, 24 JUN 2026 - 01:02h.

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El fallo del Tribunal Supremo contra el exministro ha supuesto un duro varapalo para Andrea de la Torre, la pareja de José Luis Ábalos. La joven se atreve a calificar la sentencia por la que es condenado el exministro a 24 años y tres meses de prisión como "excesiva".

La novia de Ábalos, afectada por la condena al exministro

Así lo ha hecho saber en una entrevista en exclusiva al programa 'Código 10'. De la Torre tiene claro que va a haber más pasos judiciales desde la defensa de Ábalos y que no se va a quedar todo en esta condena. "No creo que este vaya a ser el resultado final", expresa como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Tal y como explica su hijo Víctor Ábalos, su intención pasa por "luchar hasta el final". "He llorado varias veces hoy, se me hace como una pesadilla... no termino de asumirlo", comparte bastante afectada por conversación telefónica.