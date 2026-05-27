Miguel Salazar Madrid, 27 MAY 2026 - 01:25h.

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El juez José Luis Calama ya está investigando a José Luis Rodríguez Zapatero por liderar presuntamente una red de influencias ligada al rescate de Plus Ultra. La operación se aprobó en marzo de 2021 por un valor de 53 millones de euros.

'Código 10' destapó un informe del ministerio de Transportes donde se ponía en conocimiento la baja actividad de la aerolínea. Ahora Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, ha hablado sobre la documentación que aportamos en el programa de Cuatro presentado por Nacho Abad y David Aleman.

La respuesta de Sánchez cuando Ábalos le trasladó que Plus Ultra no tenía apenas actividad

Asegura que su padre no realizó ningún informe, pero ha compartido lo que sucedió inmediatamente después de que el Consejo de Ministros aprobase la operación. Víctor Ábalos relata que hubo una comida en Ferraz entre Pedro Sánchez y su padre donde este último puso en conocimiento del presidente del Gobierno que "no estaba informado" del rescate de la compañía.

Según cuenta el hijo del exministro de Transportes, la respuesta de Sánchez a su padre pasó por "el famoso 'tú sabrás'". Además, a José Luis Ábalos se le vino a la menta un curioso suceso que ocurrió en enero de 2021. Un grupo de pasajeros se habían quedado "tirados" en el aeropuerto y, al parecer, la aerolínea no tenía "dinero" para proporcionarles el alojamiento en un hotel. "Eso que ahí y mi padre lo relaciona", cuenta.

Así que Ábalos recordó ese episodio ante Sánchez, pero todo quedó supuestamente en una pequeña conversación que no cambió el impulso al rescate.