Miguel Salazar Madrid, 27 MAY 2026 - 00:44h.

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La UDEF halló en el despacho de José Luis Rodíguez Zapatero más de un centenar de piezas de valor entre las que se encuentran relojes, collares o pendientes. Estaban dentro de una caja fuerte, lo que ha dado a todo tipo de teorías sobre el origen de las joyas y el motivo por el que estaban escondidas. Aún se desconoce la 'verdad' detrás del hallazgo, pero en 'Código 10' hemos intentado averiguar el precio real de las piezas.

Zafiros y diamantes que solemos ver en la alfombra de los Óscar

Jesús Ángel Ruiz es tasador de joyas y presidente de la Asociación Española de Tasadores de Ahlajas. Según detalla junto a David Aleman en el programa de Cuatro, el precio de las joyas -en caso de que tengan "una calidad media" ascendería a casi el millón de euros.

En una imagen observamos un aderezo de zafiros y diamantes junto con una gargantilla que posee piedras de tamaño "grande". Este cojunto valdría, siempre citando la apuesta que hace Ruiz, medio millón de euros. Otra pieza de diamantes, que vemos en el vídeo que acompaña a esta noticia, es muy recurrente en la alfombra de los Premios Óscar. Dice que pueden valer perfectamente 240.000 euros.

En total, el conjunto de joyas podría valer casi el millón de euros. Según el presidente de la AETA, las piezas tienen "un toque muy asiático" por lo que despeja la posibilidad de que provengan de Europa.