Miguel Salazar Madrid, 20 MAY 2026 - 02:31h.

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La jueza que ha ordenado la detención del hijo de Isak Andic, Jonathan Andic, por su presunta responsabilidad en la muerte de su padre en diciembre de 2024, ve una "mala relación" entre ambos que podría influir decisivamente en la causa que se investiga. En el auto judicial que envía a prisión prisional a Andic bajo una fianza de un millón de euros -ya los ha depositado evitando así la cárcel-, la jueza detalla que existen "contradicciones" que acorralan al heredero de Mango.

En 'Código 10' las hemos desgranado. El acusado aseguró en su primera declaración que, durante el presunto accidente, escuchó el ruido de una piedra y que al girarse vio el cuerpo "rodando" por la zona donde ocurrió todo, en el camino de Les Feixades de Montserrat. Sin embargo, según la investigación en la llamada que hizo a emergencias asegura que vio cómo su padre gritaba y se caía por el camino.

La autopsia desmonta parte del relato de Jonathan Andic: su padre llevaba el móvil en el pantalón y no en la mano

Pero hay más contradicciones ligadas al relato de Jonathan Andic, vinculadas al móvil que portaba su padre aquél fatídico día. En su primera declaración, dijo que su padre se paró a hacer fotos antes de caer al vacío y que lo llevaba en la mano. Más tarde aseguró que solo empleó el teléfono al empezar la ruta. La autopsia demuestra que el celular estaba en el bolsillo del pantalón, por lo que la primera versión queda desmontada.

Según el auto, Andik no presentó lesiones en las palmas de las manos y por lo tanto se descarta que se resbalase con una piedra o caída. Todas las heridas se encuentran en el costado derecho y de forma "ascendente". Además, las pisadas que se registraron "no encajan" con la descripción del accidente ni pueden realizarse de forma fortuita.