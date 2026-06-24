Isabel Sanz 24 JUN 2026 - 20:38h.

La Udef detecta que Zapatero cobró 200.000 euros a través de una sociedad pantalla por ejercer sus influencias con el Gobierno de Bolivia

En el registro al despacho de Zapatero, se registró también el móvil de su secretaria, Gertrudis Alcázar.

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En el registro al despacho de Zapatero, se registró también el móvil de su secretaria, Gertrudis Alcázar. "Hay que asumir que tenemos una temporada por delante ácida”, es una de las frases de Zapatero tras la detención de Julio Martínez, ante la que reaccionó con otra no menos impactante. "Es como un infarto, no avisa y 'zaca'".

Del chat de Gertrudis, el móvil de la secretaria de Zapatero ha trascendido también que el expresidente recopiló información de sus trabajos para Análisis Relevante tras la detención de Julio Martínez. Se preocupó incluso si tendría que hacer o no declaración de Patrimonio. Con mensajes como estos: “Mira a ver cuántos viajes hice a Venezuela del 20 al 25”. “Confirma que no hice absolutamente ninguna gestion ante nadie”.

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No era ajeno Zapatero a las noticias sobre las presuntas cloacas del PSOE. "Me ha gustado Leire". Con esta frase el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comentaba la comparecencia pública de Leire Díez en la que apareció Víctor de Aldama. "La aparición del otro (Aldama) solo pone de manifiesto que les preocupa", expuso.

La Udef se basa en conversaciones de su secretaria con Zapatero para señalar otro negocio del expresidente. Habría cobrado 200.000 euros por medio de una "sociedad interpuesta" por influir en el gobierno de Bolivia para favorecer a una empresa peruana. El 4 de mayo de 2025, Zapatero le escribía a su secretaria, Gertrudis Alcázar: "Buenos dias. Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia".

La UCO, sigue el rastro de una operación en la que Zapatero intercedió ante el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora en favor del grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruando con filiales en bolivia, y que tenía litigios con la justicia del país, que le había condenado a pagar más de 100 millones de dólares. Zapatero llevaba meses trabajando en ese asunto. En total, hizo dos viajes a Bolivia, llamadas, incluso pidió el teléfono del equivalente al fiscal general de Bolivia.

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El 30 de mayo, las gestiones dieron frutos. Justicia boliviana dio la razón al grupo Gloria y solo dos días después, él preguntaba a su secretaria si había cobrado los 50 de Perú. "Comprueba si te han ingresado los 50 de Peru". Los cincuenta, se entregaron unos días después. Serían la primera entrega de una comisión de 200.000 euros por ese trabajo. 200.000 euros que cobró a través de la empresa peruana Focus, por la que el juez Calama preguntó al expresidente, que no se esperaba la pregunta:

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Y qué trabajo realizó para esta empresa

De asesoramiento

Pero eso es poco para un instructor

Que trabajos concretos hizo usted...

No voy a profundizar más en un tema que no me he preparado ni tiene que ver

Esta empresa sale

Pero no está en el auto

Los investigadores creen que, en realidad, la empresa Focus era una sociedad pantalla, y que Zapatero nunca hizo ninguna labor de asesoramiento para ellos. Los chats también muestran como, en cuanto detuvieron a Julio Martínez, Zapatero empezó a pedirle que recopilara todos sus trababajos y facturas con Análisis Relevante.