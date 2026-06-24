Manuel y Fina aseguran que el ladrón llevaba días vigilándoles y que tienen mucho miedo

Destrozan el cuello a un anciano para robarle una cadena de oro mientras dormía

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Un hombre de 69 años acaba con la cara destrozada tras intentar recuperar el collar de oro que un ladrón le acababa de arrebatar del cuello a su esposa. Fina y Manuel, han explicado, muy afectados, los detalles del suceso en ‘En boca de todos’.

Manuel asegura que llevaban días vigilados por un hombre de origen marroquí y que tenían el ojo puesto en una cadena que llevaba su mujer. Un hombre que acaba arrancándole la cadena del cuello a su mujer y que conlleva que el hombre de 69 años intente recuperar la joya. Sale corriendo tras él, pero le fallan las piernas y acaba cayendo en plancha contra el bordillo.

Manuel tiene la cara y parte del cuerpo destrozado por el impacto y Fina está muy afectada por el miedo de la situación, las consecuencias y la perdida sentimental. el collar tiene poco valor económico, pero es un recuerdo con gran carga sentimental. Aseguran que el miedo y el recuerdo son más dolorosos que las propias heridas: “Era un regalo de mi hermana”.

Destrozan el cuello a un anciano para robarle una cadena de oro mientras dormía

Tres ladrones a cara descubierta entran en el domicilio de Tomeu en Palma de Mallorca, un hombre de 89 años, en mitad de la noche con el único objetivo de robarle una cadena de oro valorada en más de 2.000€. Un robo que casi le cuesta la vida.

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