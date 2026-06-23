Destrozan el cuello a un anciano para robarle una cadena de oro mientras dormía

Dos de los tres ladrones han sido detenidos, se busca a un menor fugado y al cabecilla de la banda

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Tres ladrones a cara descubierta entran en el domicilio de Tomeu en Palma de Mallorca, un hombre de 89 años, en mitad de la noche con el único objetivo de robarle una cadena de oro valorada en más de 2.000€. Un robo que casi le cuesta la vida.

Las cámaras de seguridad del domicilio muestran como tres jóvenes, dos de ellos a cara descubierta, entran en la vivienda de Tomeu a las cuatro de la mañana y van directos al dormitorio en el que está descansando el anciano. Con gran brutalidad, comienzan a darle tirones de la cadena que tiene colgada en el cuello. Tiran tan fuerte que le arrastran y le tiran de la cama. Tiene la nuca destrozada, el cuello ensangrentado.

Ya han detenido a dos de los ladrones, el menor sigue fugado y también están intentando localizar al supuesto cabecilla del robo, un hombre latino residente en Manacor. La nieta de Tomeu ha conseguido hablar con uno de los ladrones y saben quién tiene la cadena en su poder.

Con la nuca destrozada y el cuerpo lleno de moratones, Tomeu le ha explicado a Ana Puertas cómo sucedieron los hechos y cómo podían haber acabado con su vida: “Si hubiera sido por delante, me corta el cuello, me dio 10 o 12 tirones para sacarme de la cama, con ganas, me tiró de la cama”.

La nieta de Tomeu ha explicado que decidieron poner cámaras en el domicilio porque no es la primera vez que intentan robarle la cadena. El 13 de marzo, estaba durmiendo la siesta en su butaca, entran le dan un par de tirones para robarle la cadena, pero se despertó y salieron corriendo: “Se siente vigilado, se sientan en la cera de enfrente para vigilarle, que se siente observado, que intentaron entrar en casa, pero la puerta estaba cerrada y deciden poner las cámaras. El primer intento de robo no lo pudimos denunciar porque no lo podíamos demostrar y por eso instalamos las cámaras”.

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