Todos los detalles de la primera noche como condenado de José Luis Ábalos en prisión, según otros presos: “Estaban tensos”

Los hechos probados que condenan a Ábalos a 24 años de prisión: en 10 años y seis meses podría salir

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24 horas después de conocer la condena de su padre a 24 años de prisión por su implicación en el ‘Caso Koldo’ y un poco más tranquilo, Víctor de Aldama ha conectado en directo con Nacho Abad para contarle cómo está su padre y cómo están asimilando la condena.

Antes de hablar de su padre, José Luis Ábalos, exministro de Fomento, Víctor Ábalos ha mostrado su indignación por la condena de Víctor de Aldama: “La rebaja del señor Aldama abre precedentes, el jefe de la trama queda impune… Ha habido un pacto, hay dos personas que han sentenciado a mi padre que han sido el señor Aldama y la señorita Jessica Rodríguez”.

Nacho Abad le ha respondido con un “Tonto el último”, pero Ábalos no lo ha visto así: “Mi padre de tonto no tiene nada” y ante la posibilidad de que José Luis Ábalos también decidiera colaborar con la justicia en alguna de las otras causas que tiene abierta, su hijo no lo ha visto factible: “Eso es lo que quiere todo el mundo, los medios de comunicación, la oposición… Con 24 años de condena todavía estoy escuchando a reventados hablando de mi padre en la radio”.

Nacho Abad ha querido darle esperanzas y le ha explicado que su padre podría salir en unos pocos años con permisos: “Si no le condenan por otra causa, en cuatro años comienza a salir a la calle con permisos de fin de semana…”. La comunicación no era demasiado buena porque Víctor estaba subido a un tren y esperaba la inminente llamada de su padre para saber cómo había pasado la noche.

Preso compañero de José Luis Ábalos y Koldo: “Tienen privilegios que otros no tenemos”

Jordi Juliá en directo desde la cárcel de Soto del Real nos ha dado la última hora de la condena de José Luis Ábalos, cómo ha pasado la noche y cómo le estaban viendo el resto de presos. El reportero de ‘En boca de todos’ ha hablado con un preso que asegura que se les notaba tensos en los últimos días y se ha quejado de que tenía ciertos privilegios: “Tienen privilegios que otros presos no tenemos, un vis a vis extras… Ellos no creo que hagan ningún trabajo extra para conseguirlo…”.

Ramón Bermejo, sobre las pruebas de Víctor de Aldama contra Pedro Sánchez: “Lo que tiene es contundente, tiene balas en la recamara”

Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, ha explicado en ‘En boca de todos’ cómo son las pruebas que el empresario tiene para involucrar a Pedro Sánchez en el caso ‘Plus Ultra’, pero no puede asegurar que el Presidente tuviera conocimiento de lo que hacían Ábalos y Koldo: “Parece que no se enteraba, pero conocimiento alguno si creo que debió tener. Es una opinión, pero creo que terminará siendo una evidencia… En un fin de semana se lo ventiló, Ábalos pasó de ser el hombre fuerte a un cero a la izquierda…”.

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