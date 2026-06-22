El hijo de José Luis Ábalos pide tiempo a Nacho Abad para tranquilizarse antes de entrar en directo en ‘En boca de todos’

Sentencia 'caso mascarillas': Ábalos, condenado a 24 años de cárcel, Koldo a 19 y Aldama se libra de entrar en prisión

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Tan solo unos minutos después de conocerse la sentencia del ‘Caso Koldo’ por la que el exministro José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de prisión, su hijo, Víctor Ábalos ha hablado con ‘En boca de todos’ y ha pedido tiempo para contener su dolor y rabia: “Ahora sí se va a liar”.

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. Una sentencia decidida por unanimidad de la Sala de lo Penal, tras la celebración de un juicio realizado durante los meses de abril y mayo que duró 14 jornadas.

Una sentencia que ha caído como un jarro de agua fría sobre la familia del exministro de Fomento, José Luis Ábalos. Su hijo, Víctor Ábalos iba a entrar en directo en ‘En boca de todos’ para darnos su primera reacción, pero en una conversación privada con Nacho Abad le ha pedido tiempo para poder asimilar la noticia.

Recalcando, que estamos ante un hijo que acaba de saber que su padre ha sido condenado a 24 años de prisión: “Es su padre, no lo olvidemos”, el presentador de ‘En boca de todos’ ha explicado los términos de su conversación. Víctor Ábalos le ha especificado que “En mi familia hay mucha gente llorando en este momento”, que él estaba muy enfadado, utilizando el término “rabioso” y que prefería esperar un poquito para hablar.

Eso sí, le ha mostrado su indignación ante la sentencia recibida: “Ahora sí se va a liar. Aldama se va de rositas y mi padre se va a morir en prisión”.

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Tan solo unos minutos después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a José Luis Ábalos a 24 años de prisión, a 19 años a su consejero Koldo García y tan solo cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. Miss Asturias, una de las imputadas en calidad de testigo en el ‘Caso Koldo’, Claudia Montes, Miss Asturias, ha reaccionado en directo en ‘En boca de todos’.

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El hijo de José Luis Ábalos conectaba el pasado viernes con Nacho Abad para comentar la actualidad política del país: “Confío en la justicia hasta en el caso de mi padre, desconfió de las personas y me da miedo que algunos utilicen su ideología para ejecutar sus decisiones.

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