Leopoldo Bernabeú, periodista y ¿Amigo de Koldo?: “Ya no sé si somos amigos”

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Asegurando que ya no sabe si son amigos o es solo un periodista que ha hablado en varias ocasiones con él, Leopoldo Bernabeú a hecho público un audio que le ha enviado Koldo en el que le da las gracias por mostrarse contrario a su condena, pero en el que le pide que hable bien de su abogada y niega que Begoña Gómez tenga cuentas bancarias en República dominicana.

Antes de entrar en los detalles del audio, Leopoldo Bernabeú ha intentado explicar que él nunca se ha visto representado por el titulo de amigo de Koldo y sí, como un periodista que ha hablado con él en varias ocasiones y con el que tiene cierta confianza: “Ni soy su amigo, yo soy un periodista que ha tratado mucho con él, tuve esa cercanía al punto de llevarnos bien”. De hecho, ha vuelto a mostrar su disconformidad con la sentencia del Tribunal Supremo que le condena a 19 años de cárcel por el ‘caso mascarillas”: “Es una exhibición de músculo, es un aviso a navegantes”.

Se ha mostrado sorprendido de su petición de no hablar de su abogada cuando había dicho que estaba pensando en cambiar de letrado: “Te lo ruego y te lo suplico, ¿vale? que por favor respetes a mi abogada… A parte de ser una grandísima abogada, profesional, es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Si me aprecias…”. Y ha explicado que le nota presionado: “Es un audio acotado, inducido… Estoy bastante convencido de que una pistola no, pero estoy convencido de que está en situación de absoluta indefensión… ¿Nos hemos vuelto locos? Nadie en su sano juicio… ¿Se puede condenar a dos personas a 24 años de cárcel como si hubieran cometido un asesinato? Eso no se lo cree nadie".

Además, ha sentido que Koldo estaba hablando en boca de otra persona: “Alguien le está diciendo: ‘Dale un susto, dile algo para que se asuste' porque “Yo no he dicho nunca que Begoña Gómez tenga una cuenta en República Dominica y es un: ‘Cuídate mucho porque que yo sepa Begoña Gómez no tiene una cuenta’. Le ha faltado decir que la tiene en otro sitio”.

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