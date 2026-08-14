La menor agredida en Alcoy: “Me pegaron y me escupieron en la cara delante de todo el mundo”

El vídeo completo de la agresión a una menor en Alcoy muestra los cinco minutos de violencia y amenazas

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'En boca de todos' ha accedido en exclusiva al vídeo completo de la agresión a una menor en Alcoy. Las imágenes recogen cinco minutos de violencia, amenazas para conseguir su silencio, insultos y una advertencia final. Un episodio que termina con una petición de perdón que, para la víctima, no es suficiente.

La menor ha contado su versión de los hechos y asegura que llevaba tiempo sufriendo el acoso de una de las presuntas agresoras: “Esa niña me lleva persiguiendo bastante tiempo. Cada vez que me veía se ponía a decirme cosas y de todo. Ha llamado a otras dos y eso es lo que ha pasado. Entre las tres me pegaron en la discomóvil, se inventaron que yo me había liado con un chaval”.

La víctima de la agresión: "Tenía mucho miedo"

Según su relato, después de la agresión la obligaron a desplazarse hasta un descampado: “Me pegaron y me escupieron en la cara delante de todo el mundo y luego me obligaron a ir a un descampado. Fui porque pensé que si no iba a ser peor. Tenía mucho miedo. La que grababa lo hacía porque la obligaron”.

Tras lo ocurrido, su grupo de amigas reaccionó rápidamente. Decidieron ponerse en contacto con la madre de una de las presuntas agresoras y le explicaron lo sucedido. Las jóvenes quisieron dejarle claro la gravedad de lo ocurrido y mostrar su apoyo a la menor después de la agresión.