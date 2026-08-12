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Vicky y Sergio tienen una tensa cena llena de pullas: “Esta cita es un tostón”

Vicky y Sergio tienen una tensa cena llena de pullas: “Esta cita es un tostón”
Vicky y Sergio tienen una tensa cena llena de pullas. 'First Dates'
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Sergio quiere conocer mejor a Vicky durante su cita en ‘First Dates’ y empieza preguntándole por sus gustos musicales. Ella le explica que escucha estilos muy diferentes y que puede pasar de un día de rap a otro en el que escucha a Bad Gyal, Omar Montes o Rocío Jurado. Cuando Sergio le pregunta si también le gusta el reguetón, Vicky no duda en reconocer que sí, aunque su respuesta no termina de convencerle: “Me ha descuadrado”.

Sergio continúa preguntándole por sus aficiones y descubre que Vicky utiliza redes sociales. Ella le explica que solo tiene Instagram, pero tampoco parece ser un punto a favor para su cita. Sergio reconoce que no le gusta la gente que está constantemente pendiente del teléfono y lanza una crítica: “Todo el día con el móvil grapado en la mano. Todo el día así no le basta con el reggaetón”.

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Vicky reconoce que fuera nunca se habría fijado en Sergio: "Ni siquiera por indagar en espacios que nunca indagaría"

La conversación sigue avanzando y Sergio quiere saber cómo se está sintiendo Vicky durante el encuentro. Por eso, le pregunta directamente si le está pareciendo aburrida la cita. La respuesta de ella es completamente sincera y no se anda con rodeos: “Sí me está pareciendo aburrida, creo que está siendo una cita de mierda”.

Vicky tampoco oculta su primera impresión de Sergio y reconoce que, fuera del programa, probablemente nunca se habría fijado en él: “Ni siquiera por indagar en espacios que nunca indagaría”.

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