Conchita deja a Carlos Sobera alucinado con una surrealista conversación: “Se parte ella sola”

First Dates 11 AGO 2026 - 23:00h.

Conchita sorprende a Carlos Sobera con su desparpajo y sus surrealistas respuestas

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Conchita llega a ‘First Dates’ muy emocionada por conocer a Carlos Sobera, al que ha visto tantas veces en televisión. La soltera, de 81 años, protagoniza nada más llegar una conversación de lo más surrealista con el presentador y demuestra desde el primer momento que no tiene ningún problema en hablar sin filtros.

Carlos le pregunta de dónde viene y Conchita responde con su particular sentido del humor: “Vengo de Murcia, Barcelona, Francia y resulta, mira por dónde, he llegado aquí”. El presentador quiere saber qué ha pasado con los hombres que ha conocido durante todos esos años y ella no se corta: “Están capados o algo les pasa”.

La soltera también recuerda cómo conoció a su marido en Barcelona: “A Barcelona fui soltera, mi padre nos llevó a trabajar a la fábrica y encontré un murcianico allí y hasta que lo llevé a su pueblo a morirse, tiene narices esto y ahora estoy aquí”. Conchita empieza a reírse mientras cuenta la historia y Carlos Sobera se queda prácticamente sin palabras ante su espontaneidad.

Después explica que ahora está sola y habla de sus hijos y de su nieto, al que describe entre risas como un joven que tiene “sus cosas, con sus pelotas”. Carlos no puede evitar reaccionar ante la naturalidad de Conchita: “Se parte ella sola”. Cuando le pregunta cómo quiere que sea su cita, ella vuelve a sorprenderle: “Gracioso como yo, que esté activo, con sangre torera, que se le pueda pasar la mano por el lomo”.

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