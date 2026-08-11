Benito no se corta al hablar del pelo de Adrián: “Tiene un viaje a Turquía inminente”

First Dates 11 AGO 2026 - 00:00h.

El físico y los gustos de Adrián hacen que Benito tenga dudas desde el primer momento de la cita

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Benito llega a ‘First Dates’ después de reconocer que hasta ahora no ha tenido demasiada suerte en el amor. El joven tiene claro el tipo de persona que le gustaría encontrar y busca a alguien con quien compartir su particular ritmo de vida: “Me gustaría encontrar alguien majo y afín a mí, pero no tan loca como yo”. Además, reconoce que es muy fiestero, le encanta viajar y disfruta haciendo cosas nuevas, aunque asegura que no siempre encuentra a alguien capaz de seguirle el ritmo.

El soltero también tiene una única exigencia física para su futura pareja: que tenga pelo. Benito explica el motivo con mucho sentido del humor: “Si tiene pelo, mejor, porque si son calvos luego se van a Turquía a poner pelo, les sube el ego y ya no hay quien les aguante”. Una condición que, sin saberlo, va a tener mucho peso en su primera impresión de su cita.

Benito: "A ver si va a ser el típico precalvo que va al Benidorm Fest, no puedo soportarlo eso”

Su cita es Adrián, un estudiante de 24 años de Fuenlabrada. Nada más verlo, Benito se fija precisamente en su pelo y no tarda en hacer una valoración: “Tiene un viaje a Turquía inminente”.

La conversación continúa y Adrián le cuenta que suele viajar a Benidorm, un destino que tampoco termina de convencer a Benito: “A ver si va a ser el típico precalvo que va al Benidorm Fest, no puedo soportarlo eso”.