First Dates 09 AGO 2026 - 23:10h.

Juani ha revolucionado 'First dates' con su desparpajo: "Mis amigas se enfadan conmigo porque ligo mucho, son unas envidiosas"

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Juani ha llegado a ‘First dates’ no solo para revolucionar a su cita, si no también para poner patas arriba el programa. Esta barcelonesa divorciada no ha tenido suerte en el amor, pero pese a los baches sentimentales ella no se rinde: “Soy de guapa como mi madre y no me da miedo nada”. Juani ha sido carnicera toda la vida, concretamente desde los 12 años, y ahora lo que le gusta es bailar tango y bachata porque le encanta que le agarren y que le toquen bien “las melingas”.

Y es que a Juani le encanta eso de salir a bailar y “arrimarse” un poquito si se puede: “Me gustan los hombres con moto porque quiero sentarme detrás y agarrarme a él, rozarme un poquito”, explica entre risas.

Tan apasionada es Juani que sus amigas en ocasiones se enfadan con ella por la forma en la que coquetea con los hombres: “Se enfadan conmigo porque son unas envidiosas, todas menos una, esa se viene siempre conmigo porque dice que así ella también liga”. Sin embargo, aunque Juani sea muy abierta de momento no quiere ‘ñaca, ñaca’.

Fran, un motero de 66 años que huye de la soledad

Fran tiene 66 años y es un motero empedernido pese a no tener “ni pierna ni culo”, según ha podido observar Juani. Este catalán quiere una pareja, ya que él opina que la soledad te acaba consumiendo. Impresionado por la vitalidad de Juani, Fran ha comenzado a hacerse ilusiones: ¿Ocurrirá el flechazo entre estos dos apasionados de las motos?