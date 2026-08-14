Montse Ávila 14 AGO 2026 - 21:11h.

Claudia Arenas tiene 20 años, y con tan solo con dos canciones publicadas ya ha creado una comunidad de cientos de miles de oyentes.

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Claudia Arenas tiene 20 años, y con tan solo con dos canciones publicadas ya ha creado una comunidad de cientos de miles de oyentes. Hay artistas que necesitan años para encontrar su sonido. Claudia Arenas acaba de empezar y ya hay miles de personas escuchándola. Ella misma reconoce que "es muy fuerte".

Con solo dos canciones propias publicadas, 'Gran error' y 'Como un imán', esta joven está construyendo poco a poco un universo musical muy personal. Le daba hasta ahora un poco de vergüenza por su voz rota, pero reconoce que la gente la ha aceptado así y eso lo ha ayudado. Y lo hace también desde las redes, algo indispensable en su proyecto.

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En ellas comparte su día a día, su música y el proceso de construir una carrera desde cero, conectando directamente con quienes están al otro lado de la pantalla.

Su propuesta mezcla un pop tranquilo, una estética muy cuidada y canciones que hablan desde un lugar íntimo y cercano.

El que será su primer disco está casi a la vuelta de la esquina y adelanta que "habrá de todo". Porque Claudia quiere divertir con el disco, pero también reconoce que es muy de piano y de llorar.

Los números empiezan a hablar: más 300.000 oyentes mensuales en Spotify. Una cifra llamativa para una artista tan emergente. Y aunque para son sus primeros pasos, su público ha llegado para quedarse.