Las Marifachas trolean el orgullo e infiltran a dos mujeres trans con burka en la manifestación LGTBIQ+

Carlos, un gay de derecha, defiende sus derechos y pide que se tomen límites respecto a la inmigración

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Lo que parecía una reivindicación de dos mujeres trans con burka en la manifestación del orgullo, ha resultado ser una performance trolera de Las Marifachas, un sector del Comando libertad que representa a los homosexuales de derechas que están contra las estructuras del colectivo LGTBIQ+.

Las Marifachas, un grupo de gays y lesbianas que dicen ser de derechas por supervivencia, se han infiltrado en la manifestación del orgullo LGTBIQ+ en Sevilla para mostrar su desacuerdo con las estructuras del colectivo y el rechazo a los homosexuales de izquierda. Carlos, uno de sus representantes y miembro del Comando libertad, ha entrado en directo en ‘En boca de todos’ para explicarle a Nacho Abad postura.

Le ha explicado que las mujeres infiltradas en la manifestación del orgullo de Sevilla, eran dos mujeres trans voluntarias y pertenecientes al comando. El presentador le ha planteado la incompatibilidad de ser gay y de derechas, pero Carlos piensa todo lo contrario: “Se debe ser de derechas, es un tema de supervivencia. Desde nuestro punto de vista no creo que sea verdad, votar a la derecha es recortar nuestro derecho a comer”.

Al ver en pantalla ha Pablo Fernández ha soltado un: “El de pudimos, yo como homosexual tengo que defender mi vida…”. El portavoz de Podemos ha alucinado con sus palabras: “Este hombre tiene una pedrada, yo le tendería la mano…” y han entrado en una defensa de los gays de derechas: “¿Hasta cuándo hay que pagar la hipoteca del matrimonio gay?”.

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Respecto a su performance, ha mostrado su miedo a una inmigración incontrolada: “Empezamos a ver con preocupación los ataques de manadas magrebíes… Estamos preocupados porque en sus países de origen sabemos lo que pasa… Tenemos que tener cuidado con que se pasen los límites…”.

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