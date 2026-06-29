Acusan a una enfermera de envenenar a su pareja, un bombero de Manresa

Un compañero del fallecido comenzó a sospechar cuando ella se negó a la realización de la autopsia

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Albert, un bombero de Manresa, comienza a encontrarse mal, acude al hospital y tan solo unos días después fallece sin motivo aparente. Tras las sospechas de un compañero, la investigación parece señalar a su pareja, quién podría haberle ido envenenando poco a poco y que nada más enterrarle realizó una fiesta con su nueva pareja.

En directo desde Manresa, Jordi Juliá, reportero de 'En boca de todos', nos ha dado los detalles del suceso. Una muerte que podría haberse dado por muerte natural, pero que se ha convertido en un posible asesinato por la intuición de un bombero y compañero de Albert, el hombre fallecido. Sintió que había algo extraño en la repentina muerte de su compañero y le resultó alarmante que Carmen, su pareja y enfermera de la UCI en la que falleció, se negara a la realización de la autopsia.

Finalmente, la autopsia ha revelado que el bombero había consumido una amalgama de medicamentos entre los que aparecía fentanilo. Carmen se encuentra en prisión provisional sin fianza. Según el testimonio de los vecinos, mientras Albert se debatía entre la vida y la muerte, ella ya había metido en la vivienda a Paco su nueva pareja. A quién tan solo unos días después del fallecimiento del bombero, dio la bienvenida a la familia con una fiesta con barbacoa.

Pero, un vecino de la pareja pensaba que los amigos le estaban dando apoyo a Carmen y que había a pasar el día con ella, pero no se podía imaginar algo así: “Me dijo que se había muerto en un accidente de transito con su furgoneta, me quedé en shock…”.

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