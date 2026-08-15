Cámaras de seguridad repartidas por diferentes puntos de Granada han inmortalizado el temblor que esta madrugada despertó a miles de personas

Dos minutos de terremoto en Colombia: del horror y el miedo a más réplicas, a la búsqueda de supervivientes

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Granada y su área metropolitana han acumulado 40 terremotos durante la madrugada de este sábado, temblores que se han sumado al de intensidad 5 con epicentro en Alhendín que se registró a la 1:04 horas, y que han causado daños materiales que se analizarán en un día marcado por las tormentas.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cuarenta temblores después del principal de Alhendín, un seísmo que ha provocado más de 200 llamadas a emergencias y daños materiales, pero ningún herido.

Cámaras de seguridad repartidas por diferentes puntos de Granada han inmortalizado el temblor que esta madrugada despertó a miles de personas, un terremoto de 5 grados registrado a poca profundidad que durante unos diez segundos paralizó una provincia que temblaba.

Ocho segundos "eternos"

Los ocho segundos que duró el terremoto fueron eternos para las miles de personas que notaron cómo temblaba la provincia, vecinos que activaron además las llamadas y mensajes para comprobar que no había daños personales.

Las imágenes de creadores de contenido que hacían directos a la 1:04 de la madrugada han servido para medir la duración y la magnitud de un seísmo al que han seguido medio centenar de réplicas que han durado unos diez segundos, una eternidad para los que lo han sentido.

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Las redes sociales y los grupos de WhatsApp han eliminado las distancias y han servido de cobijo, como las plazas de Granada capital y casi cualquier municipio del área metropolitana, que durante la madrugada han sido punto de encuentro y tranquilidad.