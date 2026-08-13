Beatriz Benayas 13 AGO 2026 - 21:12h.

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El Gobierno aplicará en septiembre la mayor rebaja fiscal posible sobre el gasóleo, elevando el descuento del Impuesto sobre Hidrocarburos hasta los 20 céntimos por litro, muy por encima de los 5 céntimos que estaban previstos inicialmente para ese mes, tras dispararse su precio en julio. Según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el diésel se encareció un 15,7% en julio respecto al año anterior.

Ese incremento supera el umbral del 15% fijado en el decreto ley de medidas frente al impacto económico del conflicto en Irán, aprobado el mes pasado, lo que hace saltar de manera automática la llamada cláusula de salvaguarda que eleva la bonificación vigente hasta los 20 céntimos.

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Sexta semana consecutiva de subidas

El precio de los carburantes ha encadenado esta semana su sexta subida consecutiva, acumulando así un encarecimiento de hasta más del 21% desde que decayó la rebaja del IVA al 10% a principios del pasado mes de julio, y se asoma a los máximos del año en plenas vacaciones de verano. En concreto, en el precio medio del litro del gasóleo, se ha incrementado esta semana un 1,56% con respecto a la anterior, para situarse en los 1,821 euros, su nivel más alto desde mediados de abril.

Por su parte, el precio medio del litro de la gasolina ha escalado esta semana hasta los 1,702 euros, tras encarecerse un 0,88% con respecto a la semana pasada, para tocar máximos desde la semana del 23 de abril, según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea consultados por Europa Press.

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Con estos nuevos alzas, el precio del diésel acumula un encarecimiento de más del 21%, mientras que el de la gasolina suma una subida del 18,3%.

Este repunte y cambio de tendencia en los precios de los carburantes se consolidó después de que el pasado 29 de junio, el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, aprobara un real decreto ley para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, en el que decaía la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete de medidas anticrisis de marzo.

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Estos precios de los carburantes coinciden, además, con el mes de agosto, que es uno de los periodos del año donde más desplazamientos de vehículos se registra por el periodo vacacional, con un total de 54,5 millones de largo recorrido previstos para todo el mes, según estimaciones de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con los precios de esta semana, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 100,15 euros, unos 21,83 euros más que hace un año, cuando ascendía a unos 78,32 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 93,61 euros, casi 12 euros más que hace un año, cuando se situaba en los 81,62 euros.

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A pesar de la tendencia al alza de los últimos meses desde el estallido del conflicto en Irán, ambos carburantes se han mantenido siempre lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

Por debajo del precio de la UE

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,91 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,973 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 2,012 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 2,049 euros.