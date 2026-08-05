Beatriz Benayas 05 AGO 2026 - 20:51h.

Con el precio del barril de petróleo por debajo de los 80 dólares, en el surtidor, los conductores se están encontrando con una notable subida.

Para llegar a repostar un depósito de gasolina, de junio a agosto hemos pasado de pagar 79 euros a 95 y diésel, de 83 euros a 101

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Con el precio del barril de petróleo por debajo de los 80 dólares, en el surtidor, los conductores se están encontrando con una notable subida del combustible esta semana. La evolución del precio de la gasolina y el gasóleo vuelve a acercarse al máximo que tocó cuando comenzó la guerra de Irán.

A 1,85 euros se paga el litro de gasóleo hoy y a 1,73 el de gasolina. Mes a mes, desde junio hasta septiembre, se están retirando gradualmente las ayudas al combustible. Tanto el 1 de julio y del 1 de agosto se observan subidas por esas retiradas.

Para llegar a repostar un depósito de gasolina, de junio a agosto hemos pasado de pagar 79 euros a 95, un 20% más. Si el coche es diésel, el ticket ha pasado de 83 euros a 101, más de cien euros por llenar el tanque de nuevo, un 22% de encarecimiento.

Es una locura, el contador no para de subir. "Medio depósito son 52 euros es una locura", comentan. El encarecimiento coincide con las vacaciones, pero no queda otra que llenar el depósito. "Es que hay pasas por el aro", y rascarse el bolsillo, "nos apretaremos en otras cosas". Algunos empiezan su viaje de verano bastante enfadados y otros no pierden la fe de que "baje pronto".

Y es que hacer frente a esta subida no está siendo fácil para quienes no tienen más remedio que coger el coche.