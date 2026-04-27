Las seis petroleras más grandes del mundo occidental van a ganar este año 2.560 euros por segundo

Lidia Camón Agencia EFE 27 ABR 2026 - 17:44h.

El estudio de Oxfam se refiere a las empresas Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon y TotalEnergies.

Oxfam subraya que esta cifra sería suficiente para proporcionar energía solar a casi 50 millones de personas en África

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A pesar del bloqueo del estrecho de Ormuz, las grandes beneficiadas del conflicto de Irán son las petroleras. Seis de las principales compañías petroleras obtendrán en conjunto cerca de 3.000 dólares (2.532 euros) por segundo en 2026, según un estudio de la organización Oxfam Intermón publicado este lunes en la víspera de la Primera Conferencia Mundial sobre la Transición hacia la Eliminación de los Combustibles Fósiles que se celebra esta semana en Santa Marta (Colombia). Esto es casi 32 millones de euros más al día que en 2025.

El estudio se refiere a las empresas Chevron, Shell, BP, ConocoPhillips, Exxon y TotalEnergies, las cuales se estima que alcanzarán unos beneficios totales de 94.000 millones de dólares -80.328 millones de euros- en 2026 (unos 2.967 dólares por segundo), lo que supone un incremento de casi 37 millones diarios respecto a 2025.

Oxfam subraya que esta cifra sería suficiente para proporcionar energía solar a casi 50 millones de personas en África y que, además, los beneficios de estas empresas «contrastan con la pobreza energética que sufren cada vez más familias en todo el mundo» derivada de la inestabilidad geopolítica y los conflictos internacionales.

El informe advierte también de que una parte significativa de estos beneficios se concentra en el 1 % más rico de la población mundial, ubicado en el norte global, algo que contribuye a agravar la desigualdad al tiempo que promueve la dependencia mundial de los combustibles fósiles.

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En paralelo, una encuesta realizada por Oxfam en siete países refleja un creciente respaldo social a la transición energética, ya que el número de personas que apoyan una mayor inversión gubernamental en renovables triplica al de quienes apoyan un aumento de la extracción de combustibles fósiles.