Cristina Montalvo 27 ABR 2026 - 16:22h.

Seopan advierte de la paralización de obras en España por la subida de precios por la guerra en Oriente Medio.

Las aerolíneas low cost recortan oferta y la subida de precios de los billetes es inevitable por la guerra

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La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha advertido de la paralización de obras en España como la pavimentación de carreteras, debido al alza de los precios registrada en las últimas semanas como consecuencia del impacto provocado por la guerra en Oriente Medio.

Su presidente, Julián Núñez, asegura que es poco probable que se puedan realizar por ejemplo, la pavimentación de carreteras cuando el precio del betún se ha incrementado un 49% desde finales de febrero. Se ha encarecido también el acero, el aluminio, la madera y la energía.

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Seopan no ha identificado un problema en la cadena de suministro como sí pasó tras la pandemia de coronavirus. Sin embargo, dada la situación de bloqueo en el paso de Ormuz, el sector está alerta por si llega a afectar a los suministros, en cuyo caso señala que los incrementos de precios serían "mucho más significativos".

Por eso reclaman que una revisión excepcional de los precios de esas licitaciones, como se hizo en la guerra ede Ucrania para que las obras puedan realizarse. Eso y un aumento de la inversión para la conservación de la red viaria. Dicen que habría que gastar cerca de 4.400 millones al año para cumplir los umbrales de calidad en la conservación, y esto es un 56% más de lo que se gasta ahora. Aseguran que los problemas actuales de las carreteras tienen que ver la falta de manteniemiento acumulado desde la crisis financiera. El propio ministerio reconocía un déficit de 5.600 millones en tareas de conservación de las vías del Estado y acaba de presentar un plan de mejora de los firmes, pero con una inversión menor de la que reclama la patronal.

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Seopán calcula que harían falta más de 43.000 millones para el mantenimiento en la próxima década y proponen financiarlo con paejes en las vías de mayor capacidad. Un peaje qye supondría 111 euros anuales por usuario, que dicen es el coste anual actual por contribuyente en conservación de las carreteras.